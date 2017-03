BerlinEtwa 3,7 Millionen Minderjährige in Deutschland sind laut der Kinder- und Jugendhilfe sozial ausgegrenzt oder von Armut bedroht. „Startchancen in das Leben werden nach wie vor vererbt“, sagte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, Karin Böllert, am Montag in Berlin.

Böllert begrüßte, dass hunderttausende junge Menschen etwa zum Studieren ins europäische Ausland gingen. Andererseits gehörten insgesamt 3,7 Millionen Kinder und Jugendliche zu den Verlierern ihrer Generation. „Sie sind sozial abgehängt – durch Eltern ohne Berufsausbildung, ohne Job“, sagte Böllert. „Oder durch Elternhäuser, die von Armut bedroht sind.“ Dies allein betreffe 19 Prozent aller jungen Menschen in Deutschland.