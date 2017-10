BerlinEs gab eine Zeit, da galten die politischen Nachwuchsorganisationen als radikale Kritiker ihrer Mutterparteien: Unter dem inzwischen verstorbenen Philipp Mißfelder etwa schimpfte die Junge Union (JU) auf den traditionsvergessenen Kurs von Angela Merkel (CDU). Die Jungliberalen schalten einst den ebenfalls verstorbenen Guido Westerwelle (FDP) wegen desolater Ergebnisse bei mehreren Landtagswahlen. Und bei den Jungen Grünen forderten in der Vergangenheit sogar schon einzelne Mitglieder Parteivorstände zum Rücktritt auf.

Am Mittwochabend aber, bei der TV-Diskussion zu den Chancen und Grenzen einer Jamaika-Koalition in der „Phoenix-Runde“, war von dieser Radikalität nicht viel zu spüren. Die Nachwuchspolitiker Paul Ziemiak (Junge Union), Konstantin Kuhle (FDP), Jamila Schäfer (Grüne Jugend) und Hans Reichhart (Junge Union Bayern) präsentierten sich vielmehr ganz wie ihre Vorbilder aus der Bundespolitik: angepasst und unkreativ. Kritik an der Mutterpartei? Praktisch nicht vorhanden. Dabei hätte es genügend Gründe dafür gegeben.