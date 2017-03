BerlinDer SPD-Nachwuchs von den Jusos verlangt von Kanzlerkandidat Martin Schulz ein Nein zur Fortsetzung der großen Koalition nach der Bundestagswahl. „Wir erwarten von Martin Schulz eine klare Absage an die Groko. Er sollte die Aufbruchsstimmung für einen echten Politikwechsel nutzen – am liebsten natürlich in einer rot-rot-grünen Koalition“, sagte Juso-Chefin Johanna Uekermann der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei optimistisch, dass es bei einer deutlichen Mehrheit nach der Wahl bei den Inhalten zwischen SPD, Grünen und Linken klappen könnte.

An diesem Freitag will Schulz bei einer großen Juso-Konferenz in Berlin eine Rede halten. Der 61-Jährige legt sich bislang weder für noch gegen Koalitionen fest (außer der Absage an die AfD) und will versuchen, die SPD zur stärksten Kraft zu machen.