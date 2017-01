Bild vergrößern Fast alle Bundesländer plädieren für den letzten Sonntag im September als Termin für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag. dpa Bild:

Am 24. September könnte in diesem Jahr die Bundestagswahl stattfinden. So hat es das Kabinett vorgeschlagen. Auch Bundespräsident Joachim Gauck wird vermutlich zustimmen. Nur das Land Berlin hat noch Bedenken.