Was wäre denn der bessere Weg?

Ich befürchte, es gibt kaum Alternativen. Man wird die Aufgabe langsam abarbeiten müssen. Und man wird auch die neuen Ungleichheiten in Kauf nehmen müssen, die dabei entstehen werden. Für einige Immobilien wird die Grundsteuer sinken, für andere enorm steigen. Auf die Bürgermeister kommt dann ein hartes Stück Arbeit zu. Sie müssen ihren Bürgern erklären, warum es in dieser Gegend teurer und in der anderen günstiger wird. So etwas ist viel schwieriger zu rechtfertigen, als alle Bürger gleichmäßig mit einer Erhöhung von Abfallgebühren oder Eintrittsgeldern zu belasten.

Die Grundsteuer-Diskussion ist nur eine Baustelle der Kommunen. Viele sind hoch verschuldet und können kaum noch investieren.