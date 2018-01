Hans-Peter Suermann ist einer der dienstältesten Kämmerer der Republik. Was der Grundsteuerstreit für Kommunen bedeutet – und warum deutsche Politiker oft wie Fahrer eines auf den Abgrund zurasenden Autos agieren.

Herr Suermann, das Bundesverfassungsgericht verhandelt seit dieser Woche über die Grundsteuer. Sie könnte verfassungswidrig sein. Was würde passieren, wenn das Gericht die Steuer mit seinem Urteil von heute auf morgen kippt?

So ein Szenario wäre für die Kommunen fatal. Die Grundsteuer ist die zweitwichtigste eigene Einnahmequelle der Städte und Gemeinden. Fiele sie über Nacht weg, wäre das der Kollaps für die Kommunen. Sie könnten keinen ausgeglichenen Haushalt mehr aufstellen und müssten alle freiwilligen Ausgaben streichen. Das wäre nicht nur das Aus für viele Einrichtungen im Bereich von Kultur, Jugend und Sport wie auch Veranstaltungszentren, sondern würde die Städte massiv in weitere Schulden treiben. Ich bin mir aber sicher, dass es nicht zu so einem Horrorszenario kommt. Viel wahrscheinlicher ist, dass es eine Übergangsfrist gibt, falls die Karlsruher Richter die Grundsteuer in ihrer aktuellen Form kippen. Und so eine Frist würde ausreichen, um eine Reform zu stemmen?

Sie muss dann ausreichen. Es gibt gar keine Alternative. Bund und Länder müssten dann das aufholen, was sie lange versäumt haben. Wenn die Grundsteuer tatsächlich wegfiele ohne dass es eine Neuregelung gibt, wäre das nicht nur eine Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung, sondern eine echte Staatskrise. Ich kann mir kaum vorstellen, dass daran irgendjemand ein Interesse hat.

Zur Person Hans-Peter Suermann Hans-Peter Suermann ist seit 27 Jahren Kämmerer und Stellvertreter des Oberbürgermeisters in Göttingen. Der 68-Jährige hat vier Oberbürgermeister erlebt, drei davon von der SPD, einer von der CDU. Suermann selbst ist CDU-Mitglied und hat seine Amtszeit drei Mal über die Ruhealtersgrenze verlängern lassen. Weil es das Beamtengesetz so vorschreibt, ist nun aber Ende Februar Schluss.

Der Streit über die Grundsteuer dauert aber schon mehr als 20 Jahre – ohne Lösung. Warum sollte sich das plötzlich ändern?

Stellen Sie sich vor, man rast mit einem Auto auf einen 80-Meter-Abgrund zu und hat noch 20 Sekunden Zeit. Da springt man ja auch lieber aus dem Fenster und nimmt ein paar Prellungen und Brüche in Kauf anstatt in die Tiefe zu rauschen. So ähnlich ist es mit der Grundsteuer. Falls die Karlsruher Richter die Grundsteuer kippen und eine Frist setzen, würde die Frist wie ein Abgrund wirken. Wenn man nah genug dran ist, dann einigt man sich auch. So ist das leider ziemlich oft in Deutschland: Erst wenn es gar nicht mehr anders geht, gibt es ein Ergebnis – auch wenn dabei Kollateralschäden entstehen. Sie gehen also von irgendeiner, auch schlechten Lösung aus, die erst kurz vor Fristende fällt?

Leider ja.

Grundsteuerhebesätze deutscher Städte (Beispiele) Grundsteuerhebesatz >900 % Stadt Einwohnerzahl Grundsteuerhebesatz Bergneustadt 18.940 959 % Witten 96.700 910 % Altena 17.375 910 % Quelle: HOMEDAY, Stand: 14.11.2017

Grundsteuerhebesatz 700 % bis 899 % (>100.000 Einw.) Stadt/Gemeinde Einwohnerzahl Grundsteuerhebesatz Remscheid 109.499 784 Hagen 189.044 750 Moers 104 529 740

Grundsteuerhebesatz 600 % bis 699 % Stadt Einwohnerzahl Grundsteuerhebesatz Bremen 557.464 695 % Bonn 318.809 680 % Essen 582.624 670 % Recklinghausen 114.330 650 % Leverkusen 163.487 650 % Leipzig 560.472 650 % Bremerhaven 114.025 645 % Bochum 364.742 645 % Oberhausen 210.934 640 % Mülheim an der Ruhr 169.278 640 % Dresden 543.825 635 % Wuppertal 350.046 620 % Mönchengladbach 259.996 620 % Bielefeld 333.090 620 % Dortmund 586.181 610 % Offenbach am Main 123.734 600 % Herne 155.851 600 % Hannover 532.163 600 % Hamm 179.397 600 % Freiburg im Breisgau 226.393 600 %

Grundsteuerhebesatz 500 % bis 599 % Stadt Einwohnerzahl Grundsteuerhebesatz Solingen 158.726 590 % Göttingen 118.914 590 % Bottrop 117.143 590 % Chemnitz 248.645 580 % Fürth 124.171 555 % Augsburg 286.374 555 % Erfurt 210.118 550 % Gelsenkirchen 260.368 545 % Bergisch Gladbach 111.366 545 % Hildesheim 101.667 540 % Hamburg 1.787.408 540 % Nürnberg 509.975 535 % München 1.450.381 535 % Darmstadt 155.353 535 % Krefeld 225.144 533 % Siegen 102.355 525 % Aachen 245.885 525 % Stuttgart 623.738 520 % Gummersbach 50.412 520 % Köln 1.060.582 515 % Münster 310.039 510 % Pforzheim 122.247 500 % Lübeck 216.253 500 % Kiel 246.306 500 % Halle (Saale) 236.991 500 % Frankfurt am Main 732.688 500 % Erlangen 108.336 500 % Braunschweig 251.364 500 %

Grundsteuerhebesatz 400 % bis 499 % Stadt Einwohnerzahl Grundsteuerhebesatz Magdeburg 235.723 495 % Wiesbaden 276.218 492 % Kassel 197.984 490 % Mannheim 305.780 487 % Rostock 206.011 480 % Mainz 209.779 480 % Saarbrücken 178.151 460 % Düsseldorf 612.178 440 % Karlsruhe 307.755 420 %

Grundsteuerhebesatz 0 % bis 99 % Stadt/Gemeinde Einwohnerzahl Grundsteuerhebesatz Ingelheim am Rhein 26.546 80 Gemeinde Christinenthal* 73 45 Gemeinde Wesselburener Deichhausen* 107 0 Gemeinde Wahlbach* 179 0 Gemeinde Südermarsch* 162 0 Gemeinde Riegenroth* 259 0 Gemeinde Rayerschied* 102 0 Gemeinde Norderfriedrichskoog* 51 0 Gemeinde Mittelstrimmig* 407 0 Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg* 955 0 Gemeinde Kisselbach* 591 0 Gemeinde Friedrichsgabekoog* 53 0 Gemeinde Büsingen am Hochrhein 1.358 0 Gemeinde Bergenhausen* 115 0 *weniger als 1000 Einwohner

Und dann?

Falls es zu einer Grundsteuerreform kommt, fängt die Arbeit mit dem neuen Gesetz erst richtig an. Bei dem Modell, das derzeit diskutiert wird, müssten 35 Millionen Gebäude in Deutschland neu bewertet werden. Das geht nicht mal so eben, sondern würde Jahre dauern. Eine Lösung wäre, nur den Grundstückswert zu verwenden. Dafür gibt es grobe Richtwerte.