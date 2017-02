Erstmals seit Schulz Kanzlerkandidat ist, fällt die SPD in der Wählergunst zurück. Sie verliert einen Punkt und kommt auf 32 Prozent. Die SPD liegt damit weiter gleichauf mit der Union, die gegenüber der Vorwoche unverändert bleibt. Im ARD-Deutschlandtrend lag die SPD am Freitag erstmals seit zehn Jahren mit 32 Prozent vor der Union (31 Prozent).

Schulz verteidigte in einem Interview der Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) die von ihm beabsichtigte Reform der Agenda 2010, ohne aber Details zu nennen. 2003 habe es in Deutschland fast fünf Millionen Arbeitslose gegeben, heute gebe es Rekordbeschäftigung und Fachkräftemangel. „Die Arbeitsmarktpolitik muss immer an die aktuelle Situation angepasst werden.“

Merkel sagte dagegen bei einer CDU-Veranstaltung am Samstag in Stralsund, die 2003 auch von der Opposition unterstützten Beschlüsse des SPD-Kanzlers Gerhard Schröder seien gut für das Land gewesen. Aufgabe der Politik sei es, darüber nachzudenken, wo Deutschland in zehn Jahren stehen solle. „Also nicht hadern mit der Agenda 2010, sondern lieber nachdenken, was ist die Agenda 2025“, empfahl die CDU-Vorsitzende. Seit 2005 hätten die von ihr geführten Koalitionsregierungen Veränderungen vorgenommen, wenn sich negative Entwicklungen wie bei der Werk- und Leiharbeit gezeigt hätten. Zudem sei das Arbeitslosengeld nach Alter differenziert worden. „Aber den Kern dieser Agenda, den haben wir immer durch unsere politischen Entscheidungen gestärkt“, betonte Merkel. Schulz hatte angedeutet, dass er die Reform etwa mit Blick auf die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I abschwächen will. Auch hat er Kritik an befristeten Arbeitsverhältnissen geäußert.

Bayerns Finanzminister Markus Söder warnte ebenfalls vor Abstrichen an den früheren Beschlüssen. „Die Agenda 2010 war ein Erfolg. Schon seltsam, dass ich als CSU-Mann den SPD-Kanzler Schröder gegen den SPD-Kanzlerkandidaten Schulz verteidigen muss“, sagte er der „Welt am Sonntag“. Zugleich warnte Söder die Union: „Nur weil der neue Kandidat Gewerkschaftsrhetorik betreibt, heißt es nicht, dass wir der SPD hinterherlaufen müssen.“ Von der CDU forderte er einen konservativeren Kurs.

CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn rief seine Partei im Deutschlandfunk dazu auf, sich schärfer von der Konkurrenz abzugrenzen und stärker in den Wahlkampfmodus zu kommen. Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Lorenz Caffier bezeichnete Schulz als „Gurkenvermesser aus Brüssel“. Wie kein anderer stehe er „für ein verkrustetes und bürokratisches Europa“.