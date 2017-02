MünchenDie CDU-Vorsitzende Angela Merkel wird nun auch offiziell von der CSU als Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl unterstützt. Seehofer sicherte Merkel die Rückendeckung seiner Partei für die Bundestagswahl zu. Mit Zustimmung seines Parteivorstandes und nun auch seines Parteipräsidiums habe er Merkel die Unterstützung der CSU zugesagt, berichtete Seehofer am Montag nach einer gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU in München am Montag. Dies sei „mit erkennbarer, anhaltender Zustimmung“ beider Präsidien bedacht worden. „Wir ziehen gemeinsam in diesen Wahlkampf“, kündigte Seehofer an. Merkel hatte bereits im November angekündigt, dass sie zu einer vierten Kanzlerkandidatur bereit sei. Von der CDU wurde sie bei einem Parteitag im Dezember dafür bestätigt.