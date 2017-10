WashingtonEin Hilfspaket in Höhe von 36,5 Milliarden Dollar (31 Milliarden Euro) unter anderem für das von Hurrikan „Maria“ stark getroffene Puerto Rico hat den US-Senat passiert. Die Maßnahme wurde am Dienstag (Ortszeit) mit 82 zu 17 Stimmen durchgewunken und an das Weiße Haus weitergeleitet.

Die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump gilt als sicher. Neben dem dringend nötigen Geld für das US-Außengebiet macht das Paket auch Mittel für ein Bundesversicherungsprogramm nach Überschwemmungen frei, das insbesondere kleinen Gemeinden bei der Abdeckung von Kosten hilft.