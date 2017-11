BerlinJamaika ist gescheitert. Doch anstatt in Sack und Asche zu gehen beginnt in Berlin ein unwürdiges Blame Game. Die Jagd nach dem Schuldigen. Dabei müssten sich Union, FDP und Grüne alle nach dem Abbruch der Gespräche an die eigene Nase fassen.

Alle Parteien haben nicht erkannt, welche Chance in dieser Konstellation gesteckt hätte, Deutschland einen Modernisierungsschub zu geben. Die parteitaktischen Erwägungen wogen aber schwerer als die Verantwortung für das Land.