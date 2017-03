Flüchtlinge aus Bürgerkriegsländern haben kein Recht auf ein so genanntes humanitäres Visum für die Einreise in die EU. Das stellten die Richter des Europäischen Gerichtshofes heute in einem Urteil fest. Ein anders lautendes Urteil hätte die diplomatischen Vertretungen von EU-Staaten in unsicheren Ländern verpflichtet, jedem Menschen ein Visum auszustellen, der angibt, von Gewalt oder Folter betroffen zu sein. Dies ist bislang in der Regel nicht möglich.