BerlinTagelange Regenfälle ließen erst kleinere Flüsse anschwellen, am Ende kam es in Mitteleuropa im Frühsommer 2013 zu schweren Überflutungen. In Deutschland brach ein Deich, Breitenhagen in Sachsen-Anhalt wurde bundesweit bekannt: Das Städtchen an Saale und Elbe südlich von Magdeburg war vor bald fünf Jahren einer der am schlimmsten getroffenen Orte der Überschwemmungen. Nach dem Deichbruch stand das Wasser mehr als zwei Wochen über einen Meter hoch in der Stadt.

Das erste Hochwasser dieses Jahres an Rhein und Mosel verlief glimpflicher, die Pegelstände sinken wieder. Das Risiko von Überschwemmungen ist aber nicht gebannt. Veränderte Regenfälle als Folge der globalen Erwärmung werden das Risiko von Überschwemmungen an Flüssen vielerorts stark erhöhen – auch in Deutschland. Davon gehen Wissenschaftler des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) in einer am Abend vorgelegten Studie aus. Die Zahl der Menschen, die von den stärksten zehn Prozent der Hochwasserereignisse betroffen sind, könnte sich ohne zusätzliche Anpassungsmaßnahmen wie Deichausbau, verbessertes Flussmanagement, Veränderung von Baustandards oder die Verlagerung von Siedlungen in den nächsten Jahren nach Meinung des PIK deutlich erhöhen: in Nordamerika von etwa 100.000 Menschen auf eine Million, in Deutschland von 100.000 auf mindestens 700.000 Betroffene.