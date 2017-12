Nein, die 16 Bundesländer nehmen die Ergebnisse der Tests sehr ernst. Wir registrieren, was in welchem Land funktioniert und können das dann in einem anderen Bundesland übernehmen. Dieser Bildungswettbewerb ist der richtige Weg.

Und doch ändert sich in Deutschland nichts. Ist es nicht an der Zeit für nationale Standards?

Wie würde das funktionieren? Soll ein Bundesbildungsminister die Standards setzen? Dann besteht die Gefahr, dass alle Bundesländer gleich schlecht werden. Das kann nicht funktionieren. Der Bund ist ein wichtiger Partner, insbesondere was die Digitalisierung der Schulen betrifft. Aber deutschlandweite Bildungspläne und eine einheitliche Lehrerausbildung mit mehr Qualität aus Berlin? Das ist undenkbar. Das würde uns zehn bis 15 Jahre zurückwerfen. Zumal wir bereits immer mehr einheitliche Standards haben. Dieses Jahr hatten wir zum ersten Mal einen gemeinsamen Pool von Abi-Aufgaben, die bundesweit angeboten wurden.