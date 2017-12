Dem Vorstand gehören unter anderem Georg Pazderski (l.), Alexander Gauland (3. v. l.), Alice Weidel (4. v. l.), Jörg Meuthen (m.) und Beatrix von Storch (5. v. r.) an.

BerlinDer neue AfD-Bundesvorstand ist zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Abseits der ursprünglichen Tagesordnung wollte die Parteispitze am Freitag in einem Berliner Hotel dem Vernehmen nach auch über Querelen im niedersächsischen Landesverband sprechen. Dort war zuletzt ein Streit zwischen Anhängern und Gegnern des Landeschefs Paul Hampel eskaliert.

Für Unruhe sorgte in der AfD am Freitag zudem ein Vorstoß des Abgeordneten Markus Frohnmaier. Wie der „Focus“ berichtete, hat Frohnmaier einen Antrag formuliert, in dem die AfD-Bundestagsfraktion die Bundesregierung auffordert, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die Botschaft aus Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Aus Parteikreisen hieß es, der Antrag sei nur ein Vorschlag Frohnmaiers. Die Fraktion habe darüber noch nicht entschieden.