1968 gilt als „links“. Die Protagonisten sahen und sehen das so. Tatsächlich aber läuteten sie das Ende der Linken als eigenständige politische Kraft ein. Damals begann zunächst unmerklich, was sich heute in Wahlergebnissen immer deutlicher offenbart: die Entfremdung der neuen Linken von den kleinen Leuten, von der Unterschicht.

Die Ablehnung durch das imaginierte revolutionäre Subjekt Proletariat führte dazu, dass sich die neue Linke andere politische Projekte suchte. Sie fand sie in Minderheiten („Diskriminierung“ ist einer der wirkmächtigsten Begriffe des 68er Jargons), in den ausgebeuteten Völkern des globalen Südens und nicht zuletzt in der „Umwelt“. Die Übernahme der ökologischen Sorgen – bis in die späten 1970er Jahre und noch bei der Gründung der Grünen war die Natur eine Domäne von Konservativen wie Herbert Gruhl – war einer der raffiniertesten machtpolitischen Schachzüge der 68er. Die neue Linke schlug eine Brücke zu dem, was vom deutschen Bildungsbürgertum noch übrig blieb. Hier wurde das heutige Juste-Milieu der (west)deutschen Gesellschaft begründet.