Denn die Evolutionstheorie ist nicht irgendeine philosophische Lehre von Charles Darwin. Evolutionsbiologie ist eine der wichtigsten Theorien des modernen Weltbildes. Dieses beruht auf der Erkenntnis, dass das Leben sich nach den evolutionären Gesetzen der natürlichen Auslese entwickelt hat. Kein ernstzunehmender Wissenschaftler bezweifelt noch den berühmten Satz von Theodosius Dobzhansky: „Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution“ – „Nichts in der Biologie ergibt einen Sinn außer im Licht der Evolution.“ Jeder Schüler außerhalb der islamischen Welt lernt das heute im Biologieunterricht. Auch die christlichen Kirchen (Dobzhansky war gläubiger Christ) haben sich – von Randfiguren abgesehen – längst mit der Evolution arrangiert. Wer daran zweifelt, macht sich nicht nur in akademischen Kreisen lächerlich.