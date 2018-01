 Die gespaltene Wirklichkeit der Deutschen

Das 28-seitige Papier „ Ergebnisse der Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD“ beginnt in seiner „Präambel“ mit der Feststellung eines Widerspruchs: „Die Wirtschaft boomt, noch nie waren so viele Menschen in Arbeit und Beschäftigung“. Nach der durchaus fragwürdig-selbstgerechten Behauptung, dies sei „auch Ergebnis der Regierungszusammenarbeit von CDU, CSU und SPD“, kommt dann das Eingeständnis: „Das Wahlergebnis zeigt aber auch, dass viele Menschen unzufrieden waren.“

Das alte Erfolgsrezept regierender Parteien – man sorgt für Wirtschaftswachstum und wird daher wieder gewählt - ist offensichtlich nicht mehr uneingeschränkt gültig. Bill Clintons Leitspruch muss also abgewandelt werden: „It’s - not only - the economy, stupid!“ Die Deutschen und vermutlich auch weitere westliche Gesellschaften ahnen nach sieben Jahrzehnten Wohlstandssteigerung, dass Politik noch andere, grundlegendere Zwecke als die Schaffung guter ökonomischer Rahmenbedingungen hat.