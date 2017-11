Andererseits gibt es für historisch informierte und einigermaßen fantasiebegabte Menschen nicht unbedingt einen Grund, sich auf postnationale Zustände so uneingeschränkt zu freuen, wie das etwa die Grünen-Chefin Katrin Göring-Eckardt zu tun scheint. Schließlich sind es vor allem gescheiterte Nicht-Nationen ohne inneren Zusammenhalt, Länder wie Syrien, Afghanistan und die afrikanischen Staaten, aus denen Millionen Menschen in die klassischen abendländischen Nationalstaaten wandern. Der Nationalstaat war das Gehäuse, in dem gesellschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt stattfanden – neben der unbestreitbaren Blutspur des Nationalismus.

Gegen diese beiden Ängste vor dem Kollaps – der Gesellschaft oder der Natur – steht nach wie vor die große Erzählung des Westens vom ewigen Fortschritt. Wie auf der Seite der Ängste stehen sich auch auf der Seite der Optimisten zwei Lager gegenüber, die sich allerdings mittlerweile recht gut miteinander zu arrangieren scheinen: Die einen, nennen wir Sie vereinfachend die neuen Linken, erwarten von der Zukunft die Verwirklichung einer diskriminierungsfreien, gerechten und durch ein globales bedingungsloses Grundeinkommen für alle befriedeten Weltgesellschaft. Dazu kommen die Eliten in Wirtschaft und anwendungsnaher Wissenschaft, für die die „Zukunft“ immer schon heute angefangen hat. Diese Prediger des stets zu erstrebenden, aber nie endgültig erreichbaren Heils der Menschheit durch ständige Innovation und Wirtschaftswachstum haben im Silicon Valley ihr neues Zion gefunden.