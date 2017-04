Auch in der Wirtschaftswissenschaft ist die Neigung zum akademischen Herdenbetrieb stark. Schon länger und noch ausgeprägter als andere Disziplinen wird die Ökonomik von Paradigmen beherrscht, also von hermetischen Glaubenssätzen, die nicht mehr hinterfragt werden dürfen.

In der gegenwärtigen Ökonomik gehört dazu zum Beispiel das Paradigma von der unbedingten Notwendigkeit und unbeschränkten Machbarkeit von Wirtschaftswachstum. Darüber nachzudenken, ob Wachstum angesichts der ökologischen Beschränkungen und sozialen Folgeschäden in entwickelten Ländern überhaupt länger anzustreben sei, kann man keinem jungen Ökonomen raten, der in der Wissenschaft, der Wirtschaft oder der Politik Karriere machen will.