Die Regierungspolitik der meisten westlichen Länder nimmt den Fuß vom universalistischen Gaspedal und tritt auf die partikulare Bremse. Ob mit direkter Beteiligung der Populisten oder nur unter dem Eindruck ihrer wachsenden Stimmenanteile. Die wichtigsten Methoden sind in Washington dieselben wie in Wien: Senkung der Steuern für heimische Unternehmen, um heimische Arbeitsplätze zu bewahren bei gleichzeitiger Minderung der Attraktivität für Armutszuwanderer.

In Österreich, zunächst unter Werner Faymann noch Unterstützer Merkels, war und ist die Reaktion auf die Erfahrung der Flüchtlingskrise dagegen eine besonders dramatische Kehrtwende. In seiner ersten Rede im Amt kündigte Kurz an, dass Österreich die Geldleistungen für Asylbewerber und –berechtigte stark kürzen werde. Die für inländische Empfänger übrigens auch.

Merkels fatalstes Defizit

Die neue Regierung Österreichs reagiert also auf übermäßige Belastungen durch Zuwanderung nicht wie Merkel universalistisch („Fluchtursachen“ in den Herkunftsländern beseitigen), sondern national und pragmatisch. Sie kurbelt hierdurch einen verdeckten, vor allem in Deutschland verleugneten Negativ-Wettbewerb unter allen wohlhabenden Ländern an; nämlich den um die geringste Attraktivität für unerwünschte Armutszuwanderung. Dieser Wettbewerb ist der real existierende und einzig funktionierende Verteilmechanismus in Europa. Das nicht einzusehen, gehört zu Merkels fatalsten Defiziten.