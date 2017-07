Solch eine Politik nach Schumachers Maßstab ist in Deutschland und auch anderen Teilen Europas selten geworden. Statt die Wirklichkeit zu betrachten und daraus politisches Handeln abzuleiten, verlegen weite Teile der Regierenden und Opponierenden all ihre Kraft in das Gegenteil: nämlich in Schein, Traum, Fantasie und andere Emanationen der menschlichen Fähigkeit zur Verleugnung einer unangenehmen Wirklichkeit. Man könnte von einer Everly-Brothers-Strategie sprechen: „All I have to do is dream “. Für unglücklich Verliebte mag der Rat der romantischen Sänger-Brüder aus Kentucky eine Lösung sein. Für politische Gemeinschaften ist er fatal. Erst Recht, wenn Wähler und ihre Repräsentanten zugleich träumen.