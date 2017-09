Ist heute ein besonders wichtiger, entscheidender Tag für Deutschland? Nicht wirklich.

Die Spannung, die der Politik- und Medienbetrieb vor dem TV-Duell der Bundeskanzlerin gegen den Kanzlerkandidaten der SPD aufzubauen bemüht ist, dürfte sich bei den meisten Zuschauern und Wählern in Grenzen halten. Obwohl Fernsehduelle in der Vergangenheit, glaubt man Wahlforschern, eher dem Herausforderer nutzten, weil er weniger medienpräsent als der Amtsinhaber ist und so die Chance hat, sich besser zu schlagen, als man es erwartet hätte, glaubt dieses Mal wohl kaum jemand, dass Martin Schulz der Kanzlerin tatsächlich noch gefährlich werden könnte. Ohnehin, so der Wahlforscher Matthias Jung, hat „ein Großteil der Zuschauer bereits Präferenzen für den einen oder anderen Kandidaten“ und sehe sich „durch das, was er hört, eher bestärkt.“