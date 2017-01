Wir Deutschen haben mit guten Gründen verinnerlicht, aus der Geschichte Lehren für die Gegenwart und Zukunft zu ziehen. Nur leider ziehen wir allzu oft allzu platte und vordergründige Lehren, die dazu verleiten, das Gute so heißblütig zu wollen, dass sie das Schlechte bewirken. Wir Deutschen sind vielleicht immer noch das zu Extremen neigende Volk, das seine Nachbarnationen immer wieder zum Staunen, Fürchten oder einfach nur zum unsympathisch Finden veranlasst. Wir Deutsche können vielleicht wirklich alles – nur das rechte Maß, das finden wir einfach nicht. Der politische Pragmatismus, das einfach nur „durchkommen Wollen“ in einer gefährlichen Welt, bleibt uns fremd.

Noch so ein nur oberflächlich verstaubter Spruch: „Deutsch sein heißt treu sein - Dem Worte, dem Freunde, der Fahne“. Das stand im Ersten Weltkrieg auf Feldpostkarten, die zwischen Front und Heimat verschickt wurden. Nun ja, mit der Fahne im engeren Sinne haben es die meisten Deutschen abseits des Fußballstadions nicht mehr so. Die Gegenstände der Treue haben sich zwar radikal verändert, aber offenbar nicht die grundsätzliche Neigung der Deutschen dazu: Die Trump wählenden Amerikaner, die spalterischen Briten, vielleicht bald die Le Pen wählenden Franzosen mögen den westlichen Idealen untreu werden, aber die Deutschen bleiben treu und verteidigen sie.

Barack Obamas Zeit als US-Präsident ist vorbei. Sein letzter Anruf im Amt ging an Angela Merkel - als Zeichen der Freundschaft.

Unsere Kanzlerin übrigens schien bis vor wenigen Jahren – nicht zufälligerweise die Jahre, in denen die AfD und der „Hass“ und die „Hetzer“ ihren großen Aufstieg erlebten – einmal die Inkarnation des Gegenteils zu sein. Sie schien für Maß, Mitte und bescheidene, aber erreichbare politische Ziele zu stehen. Es wäre sicher nicht das schlechteste für Deutschland und das, was vom Westen übrig ist, wenn sich Angela Merkel auf diese ihre alte Tugend und Regierungsweise zurückbesinnen würde. Und bitte zunächst einmal das, was man liberale Ordnung nennt, im eigenen Land stärkte, statt auf Konfrontationskurs ausgerechnet zu den Ländern zu gehen, die diese Ordnung erfunden haben.