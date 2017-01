Stark fühlen sich die Christsozialen bei ihrer Klausurtagung im bayerischen Kloster Seeon. Unter normalen Umständen werde man bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 zusammen mit der CDU ein Ergebnis zwischen 35 und 40 Prozent einfahren, hört man in den Gemäuern des früheren Benediktinerklosters. Natürlich gebe es Unwägbarkeiten - ein neuer Zwist unter den Schwesterparteien, ein unbedachtes Interview oder eine Katastrophe -, die das Wählerverhalten noch in letzter Minute beeinflussen können. Doch das sind Könnte-, Würde-, Hätte-Sätze, die die CSUler nicht davon abhalten, an eine andauernde Regierungsbeteiligung auf Bundesebene zu glauben und schon mal über mögliche Koalitionspartner nachzudenken.

Doch wenn es eine Partei gibt, die Christsoziale in Wallung bringt (neben der Linken), dann ist es Bündnis 90/Die Grünen. Dann rollen sie die Augen und zählen all die schrecklichen Dinge auf, die die Sonnenblumenökos so planen. Satte Steuererhöhungen um mindestens 28 Milliarden Euro seien darunter, das Verbot von Verbrennungsmotoren (im Land von Audi und BMW ein no go!), offene Landesgrenzen für Flüchtlinge, Multikulti statt deutscher Leitkultur und ein erbärmlicher Umgang mit den Sicherheitsorganen (an dieser Stelle kommt die Nafri-Kritik von Grünen-Co-Chefin Simone Peters, über die sich jeder in Kloster Seeon auch nach Tagen empört). Für in der Wolle gefärbte CSUler und Parteichef Horst Seehofer sind dies mehr als genug Gründe, kein Bündnis mit den Grünen nach der nächsten Bundestagswahl eingehen zu wollen. Erschwerend hinzu kommt, dass die Grünen in Bayern eher dem linken als dem Realo-Flügel anhängen.