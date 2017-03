BerlinNach scharfer Kritik aus der Union wird SPD -Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz nächste Woche nun doch am Koalitionsausschuss teilnehmen. Das teilte die SPD am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. Zunächst hatte das Magazin „Der Spiegel“ berichtet, der SPD-Vorsitzende habe die Änderung seiner Pläne in einem Telefongespräch mit Kanzlerin Angela Merkel geklärt.

Schulz ist nach Ansicht des bisherigen SPD-Vorsitzenden Gabriel auch deswegen ein guter SPD-Kanzlerkandidat, weil er nicht mit der großen Koalition in Verbindung gebracht wird. In CDU und CSU wird derzeit diskutiert, ob angesichts des Höhenflugs von Schulz in den Umfragen auch die Union und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mehr auf Wahlkampf schalten sollten. Merkel sagte jedoch der „Passauer Neuen Presse“ und dem „Donaukurier“ (Freitag), die heiße Wahlkampfphase sei „noch lange nicht erreicht“. Aus Sicht von CSU-Chef Horst Seehofer muss die Union angesichts des Höhenflugs von Schulz in den Umfragen an ihrer Form arbeiten.