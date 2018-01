BerlinDer Hamburger Bürgermeister und SPD-Vize Olaf Scholz leitet in den Koalitionsverhandlungen mit der Union für seine Partei die wichtige Arbeitsgruppe Finanzen und Steuern. Das Thema Europa werde von Parteichef Martin Schulz selbst verhandelt, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag aus Parteikreisen. In ihrer Klausurtagung zur Vorbereitung auf die am Freitag beginnenden Koalitionsverhandlungen habe die SPD die Verhandlungsleiter von 17 inhaltlichen Arbeitsgruppen festgelegt. Eine noch offene 18. Arbeitsgruppe zur Arbeitsweise von Regierung und Fraktionen werde gegebenenfalls vom Parlamentarischen Geschäftsführer Carsten Schneider geleitet.

Zudem will sich die SPD trotz wachsender Ungeduld der Union bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen nicht unter Zeitdruck setzen lassen. „Wir wollen jetzt gut und gründlich verhandeln“, sagte SPD-Vizechefin Manuela Schwesig am Donnerstag in Berlin vor einer Klausurtagung ihrer Partei. „Es muss zügig gehen, aber wir müssen uns auch die notwendige Zeit nehmen, damit am Ende etwas Gutes dabei rauskommt, was die Menschen im Land überzeugt und was ihnen vor allem auch gut tut“, fügte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hinzu.