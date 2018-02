Eine Kasse mit einem durchschnittlichen Zusatzbeitrag von einem Prozent würde also in Zukunft einen Beitragssatz von 15,6 Prozent ausweisen. CDU und CSU wollen dagegen den Zusatzbeitrag erhalten. Er müsste von den Krankenkassen weiterhin separat ausgewiesen werden. Im Beispielfall müsste der Arbeitgeber also 0,5 Prozent Zusatzbeitrag separat überweisen. Vorteil wäre, dass der Zusatzbeitrag als Preissignal erhalten bliebe. Endgültig soll diese Frage in der Spitzenrunde entschieden werden.