BerlinUnion und SPD wollen nach Angaben aus Verhandlungskreisen mit der Versicherungswirtschaft Gespräche über ein einheitliches Riester-Produkt bei der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge führen. Es solle ein Dialogprozess angestoßen werden mit dem Ziel, zügig ein „attraktives standardisiertes Riester-Produkt“ zu entwickeln, hieß es am Donnerstag aus Kreisen der an den Koalitionsverhandlungen Beteiligten. Die geplante Koalition werde am Drei-Säulen-Modell aus gesetzlicher Rente, betrieblicher sowie privater Altersvorsorge festhalten.