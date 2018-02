Bild vergrößern Bundeskanzleramt in Berlin: Die Koalition aus Union und SPD steht. Bild: Getty Images

In einer Nachtsitzung haben Union und SPD den Koalitionsvertrag festgezurrt. Warum das Papier in vielen Punkten enttäuscht – und welche Vorhaben zumindest ein bisschen was für die Zukunft versprechen.