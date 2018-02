Digitalisierung

Die Digitalpolitik wird auch in den kommenden vier Jahren nicht gebündelt. Die CSU wird weiterhin das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur besetzen, zu einem aufgewerteten Digitalministerium konnten sich Union und SPD nicht durchringen. Immerhin: Die Koalitionäre bekennen sich zum „Netzinfrastrukturwechsel zur Glasfaser“. Bis 2025 sollen gigabitfähige Netze in ganz Deutschland ausgebaut werden. „Unser Ziel lautet: Glasfaser in jeder Region und jeder Gemeinde, möglichst direkt bis zum Haus“, heißt es im Koalitionsvertrag. Das Vorhaben ist riesig und teuer. Zehn bis zwölf Milliarden, die über Lizenzgebühren für das künftige 5G-Mobilfunknsetz erlöst werden sollen, wollen Union und SPD für den Ausbau in den nächsten dreieinhalb Jahren bereitstellen. Viele Experten rechnen allerdings mit deutlich höheren Kosten.

Auch andere Ankündigungen im Themenfeld Digitalisierung klingen verheißungsvoll. So heißt es beispielsweise: „Wir werden alle bisherigen und zukünftigen Gesetze auf ihre Digitaltauglichkeit überprüfen und E-Government-fähig machen.“ Oder: „Die Bundesregierung wird einen Digitalrat berufen, der einen engen Austausch zwischen Politik und nationalen sowie internationalen Experten ermöglicht.“ All das ist notwendig und sinnvoll. An der Zielsetzung hatte es aber auch bei der alten großen Koalition nicht gemangelt. Die Frage ist, wer diese Projekte umsetzt und verantwortet. Damit nicht wieder vier Jahre ins Land gehen und die Digitalisierung zwischenzeitlich schlicht vergessen wird.