DüsseldorfDie Gruppe der Männer, die in der Silvesternacht 2015/16 am Kölner Dom Frauen sexuell belästigt haben sollen, stammt weit überwiegend nicht aus der Kölner „Antänzer-Szene“. Die Ermittler fanden nur geringe Schnittmengen zwischen beiden Gruppen.

Tatsächlich seien die meisten tatverdächtigen jungen Männer zu den Silvesterfeierlichkeiten nach Köln angereist, sagte ein Beamter der Bundeskriminalamts (BKA) am Montag im Untersuchungsausschuss Silvesternacht des Düsseldorfer Landtags. Das Gremium wollte am Montag nach fast einem Jahr seine Zeugenvernehmungen in der letzten öffentlichen Sitzung beenden.