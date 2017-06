TallinnKurz vor dem Beginn der Trauerfeierlichkeiten für Altbundeskanzler Helmut Kohl hat sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zufrieden mit den Vorbereitungen gezeigt. Mit dem Programm in Straßburg und Speyer werde das Lebenswerk seines Freundes gewürdigt, sagte Juncker am Freitag in der estnischen Hauptstadt Tallinn. „Helmut Kohl war ein deutscher und er war ein europäischer Patriot und er konnte nie einen Widerspruch zwischen deutschem und europäischem Patriotismus erkennen.“ Deswegen sei es wichtig gewesen, die Trauerfeier in einen gesamteuropäischen Kontext zu bringen.

Bei seinem Besuch in Estland erinnerte Juncker an den Beitrag Kohls zur europäischen Einigung. „Ich möchte in diesem Teil Europas darauf hinweisen, dass Helmut Kohl sich stets sehr energisch, fordernd, manchmal auch schreiend für die Erweiterung der Europäischen Union nach Ost- und Mitteleuropa eingesetzt hat“, sagte er. Ohne Kohl wäre diese so schnell nicht gekommen.