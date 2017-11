Quasi im Alleingang hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) in Brüssel für eine Verlängerung der Zulassung des Unkrautkillers Glyphosat in der Europäischen Union gestimmt – und damit gegen Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), die explizit gegen eine weitere Zulassung des umstrittenen Mittels war. Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der CSU-Politiker offenbar nicht in seine Entscheidung einbezogen und das am Dienstagmorgen stur verteidigt.

Wenn Schmidt, wie die gesamte Bundesregierung derzeit nur geschäftsführend im Amt, öffentlichkeitswirksam in Erscheinung treten wollte, dann ist ihm das gelungen. Während der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition hatte sich Schmidt, der in vier langen Regierungsjahren eher stumm geblieben war, noch in Brüssel zurückgehalten. Diese Hemmschwelle ist jetzt gefallen: Deutschland hat sich nicht länger der Stimme enthalten, sondern einer Verlängerung zugestimmt.