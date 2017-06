BerlinDie Politik hat am Freitag das gemacht, was sie tun soll: Den Willen des Volkes vertreten. Sie hat die Ehe für homosexuelle Paare ermöglicht. Der weit überwiegende Teil der Bevölkerung, das zeigte zuletzt auch eine Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, war dafür.

Dass die Entscheidung für die Ehe für alle am Ende auch ein wahltaktisches Manöver war und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) doch mit Nein gestimmt hat, muss erwähnt und besprochen werden. Aber: Deutschland ist in der Moderne angekommen. Das ist es, was am heutigen Tag zählt.