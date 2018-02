2,8 Millionen Dieselautos drohen Fahrverbote.

In 51 deutschen Städten drohen 2,8 Millionen Dieselautos vorübergehende Fahrverbote. Das ergab eine exklusive Auswertung von Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) durch die WirtschaftsWoche . Die betroffenen Autos haben die Schadstoffklasse Euro 1 bis 5. Nur die Halter von Euro-6-Autos wären voraussichtlich von den Fahrverboten ausgenommen.

Am schwersten betroffen wäre Berlin von Diesel-Fahrverboten. 247.000 Dieselfahrer in der Hauptstadt haben ein Auto der Schadstoffklasse 5 oder schlechter. Auf Platz zwei folgt Hamburg mit 189.000 älteren Dieseln, an dritter Stelle München mit 185.000 voraussichtlich betroffenen Dieselfahrzeugen.