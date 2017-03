Kramp-Karrenbauer tritt bei der Landtagswahl im Saarland am 26. März als Spitzenkandidatin ihrer Partei an. Am Dienstag hatte sie angekündigt, als erstes deutsches Bundesland Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder zu verbieten. Sie berufe sich dabei auf das Aufenthaltsgesetz. Allerdings waren im Saarland nach Angaben der Landesregierung bislang gar keine Wahlkampfauftritte türkischer Politiker bekannt.

BerlinNach der Ankündigung, Wahlkampfauftritte türkischer Politiker im Saarland zu verbieten, hat Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer wahlkampftaktische Motive zurückgewiesen. „Das hat nichts mit Wahlkampf zu tun und das ist auch nicht überraschend. Ich habe schon sehr früh angesagt, dass ich mir wünsche, dass wir in Europa insgesamt keine gegenseitigen Wahlkampfbesuche haben“, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. „Wir spüren, dass das Verhalten der türkischen Regierung einen Keil hier treibt.“

Ihre SPD-Kontrahentin Anke Rehlinger gab Kramp-Karrenbauer in der Sache zwar Recht, verwies selbst jedoch auch auf den Saar-Wahlkampf. „Die Ministerpräsidentin löst damit eher weniger ein real existierendes Problem des Landes als mehr das real existierende Problem der CDU bei uns im Bundesland“, sagte Rehlinger am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. „Ich glaube, wir müssen schon ein klares Signal setzen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Wir wollen nicht Bestandteil eines türkischen Wahlkampfes werden.“