HamburgAuf den Gipfeltreffen der mächtigen Staats- und Regierungschefs werden normalerweise schöne Bilder produziert. In Hamburg aber brennen Autos, es gibt bereits mehr als 150 verletzte Polizisten und der schwarze Mob versetzt die ganze Stadt in Unruhe. Das haben sich die weltoffenen Hamburger bestimmt sich nicht so vorgestellt, als sie die mächtigen Staats- und Regierungschefs zum G20-Gipfel einluden.

War das alles nicht vorhersehbar? Die Polizei hält ihre Knochen hin, gegen Menschen, die von einer perfekten Welt träumen und für dieses Ziel auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Das sind Kriminelle, bei der der Staat eine Null-Toleranz-Politik verfolgen muss.