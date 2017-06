BerlinDie afghanische Regierung dringt auf einen Stopp aller Abschiebungen von Afghanen aus Deutschland. Die gegenwärtige Lage in ihrem Land sei „gemäß dem humanitären Völker- und Flüchtlingsrecht so, dass afghanische Flüchtlinge nicht mehr nach Afghanistan geschickt werden dürfen“, sagte die stellvertretende Flüchtlingsministerin Alema Alema der Deutschen Welle in einem am Freitag veröffentlichten Interview. „Wir hoffen, dass die Abschiebungen von afghanischen Flüchtlingen eingestellt werden.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte nach dem schweren Anschlag in Kabul erklärt, abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan würden bis zur erneuten Prüfung der Sicherheitslage nur noch im Einzelfall abgeschoben. Außen- und Innenminister sollten bis spätestens Juli die Lage erneut prüfen. Bis dahin sollen zwar die freiwilligen Rückführungen fortgesetzt werden, die Abschiebungen aber auf Straftäter und sogenannte Gefährder begrenzt werden.