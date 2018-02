„Wir müssen unsere eigenen Grundsätze wieder in den Vordergrund rücken“, schreibt Hirte in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche. So wirke der Koalitionsvertrag beim Thema Unternehmensteuer ambitionslos und riskant.

Hirte: „Manche Erschwernisse für Unternehmen sind derzeit volkswirtschaftlich noch verkraftbar, weil die Wirtschaft brummt. Sollte sich die wirtschaftliche Lage aber verschlechtern und ein Aderlass an Investitionen drohen, müssen wir unverzüglich gegensteuern. Spürbare Entlastungen für Unternehmen dürfen dann kein Tabu sein.“