BerlinBundestagspräsident Norbert Lammert hat Präsident Recep Tayyip Erdogan einen „Putsch gegen die eigene Verfassung“ vorgeworfen. In der Türkei hätten im vergangenen Jahr zwei Putschversuche hintereinander stattgefunden, sagte der zweithöchste Mann im Staat am Montag bei einer Veranstaltung zur Münchner Sicherheitskonferenz in Berlin. Zunächst sei der Militärputsch gegen eine demokratisch gewählte Regierung gescheitert. Anschließend habe es einen „Putsch der gewählten Regierung gegen die eigene Verfassung“ gegeben. „Der scheint zu gelingen“, sagte Lammert.

Erdogan will mit einer Verfassungsreform ein Präsidialsystem etablieren, das ihm deutlich mehr Macht geben würde. Eine Volksabstimmung darüber soll am 16. April stattfinden. Bei einem Erfolg des Referendums wäre Erdogan zugleich Staats- und Regierungschef. Das Parlament würde geschwächt und der Einfluss des Präsidenten auf die Justiz würde weiter zunehmen.