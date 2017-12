BerlinNach der harschen Kritik von FDP-Generalsekretärin Nicola Beer an VW-Chef Matthias Müller auf Twitter legt sie im Gespräch mit dem Handelsblatt noch einmal nach. „Ausgerechnet Herr Müller, der Chef eines Konzerns, der maßgeblich zum Diesel-Skandal beigetragen hat, fordert die Erhöhung von Steuern für über 15 Millionen Dieselfahrer. Statt die Betroffenen zu entschädigen, wie es VW in den USA getan hat, greift er ihnen so noch ein zweites Mal in die Tasche“, so Beer. Die „Kassiererin bei Aldi“ habe sich darauf verlassen, dass sie ihren Diesel-Pkw noch Jahre fahren könne, wenn sie zur Arbeit pendele. „Die kann sich nicht einfach ein neues Auto kaufen; schon gar nicht angesichts des Dank Müller & Co. kollabierten Restwertes ihres Diesels.“

Müller hatte sich im zuvor im Interview mit dem Handelsblatt dafür ausgesprochen, die Steuervergünstigungen für Diesel zugunsten einer bessere Förderung von Elektrofahrzeugen umzuschichten. Der Absatz von E-Autos soll damit forciert werden. Beer hatte Müller daraufhin bei Twitter als „Diesel-Judas“ bezeichnet. Kritik für die Wortwahl kam von führenden Mitgliedern von Grünen und SPD.