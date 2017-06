BerlinBundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will die Firmen bei der Künstlersozialabgabe entlasten. Die Umlage soll für 2018 um 0,6 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent gesenkt werden, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag aus Regierungskreisen erfuhr. Das Ministerium habe eine entsprechende Verordnung vorbereitet. Die Umlage dient zur Mitfinanzierung der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung von rund 185.000 selbstständigen Künstlern und Publizisten. In diesem Jahr werden daraus Einnahmen von 320 Millionen Euro erwartet.

Die Abgabe bezieht sich auf alle in einem Kalenderjahr an selbstständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte. Sie wird bei allen Unternehmen erhoben, die künstlerische und publizistische Leistungen in Anspruch nehmen und verwerten.