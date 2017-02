BerlinDie regierende SPD liegt drei Monate vor der Landtagswahl im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW einer Umfrage in Führung, könnte aber selbst mit Grünen und Linken keine Regierung bilden. Für die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft würden nach einem am Freitag veröffentlichen ZDF-Politbarometer 36 Prozent stimmen nach 39,1 Prozent 2012, wenn am Sonntag Wahl wäre. Ihr Koalitionspartner Grüne würde deutlich auf sieben Prozent von 11,3 Prozent verlieren, die Linkspartei käme mit fünf (2,5) Prozent knapp in den Landtag.

Die oppositionelle CDU könnte sich auf 32 von 26,3 Prozent verbessern, die FDP mit acht (8,6) Prozent ihr Ergebnis halten. Die AfD würde derzeit mit neun Prozent in den Landtag einziehen. Möglich wäre bei diesen Ergebnissen in einem Sechs-Parteien-Parlament eine große Koalition sowie eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. In Nordrhein-Westfalen wird am 14. Mai der Landtag neu gewählt.