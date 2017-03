Bild vergrößern Die Bundeskanzlerin äußert sich zur Wahl im Saarland. Bild: AFP; Foto: Yuri Gripas

Nach 18 Jahren ist eine CDU-Hochburg in Gefahr: Bei den Wahlen am Sonntag im Saarland zeichnet sich ein enges Rennen zwischen CDU und SPD ab. Angela Merkel appelliert an die Wähler, den „Erfolgspfad“ nicht zu verlassen.