„Frau Merkel predigt, Sozialabbau und Rentenkürzungen seien alternativlos. Das ist postfaktisch, zu Deutsch: gelogen“, sagte sie im Interview mit der WirtschaftsWoche.

Wagenknecht wirft der Regierung unter Angela Merkel fundamental falsche Politik und mangelnden Kampf gegen Armut vor – mit dramatischen Folgen: „Die aktuelle Entwicklung bedroht Grundfesten der Demokratie. Schaffen wir es, die Verhältnisse so zu ändern, dass die Menschen wieder spüren, in einer Demokratie zu leben, in der ihre Interessen im Mittelpunkt stehen? Wenn nicht, wird die Demokratie bald genauso Geschichte sein wie das vereinte Europa“, sagte Wagenknecht der WirtschaftsWoche.