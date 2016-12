Künftig sollen Lizenzgebühren, die ins Ausland fließen und dort niedrig besteuert werden, mit Hilfe einer so genannten Lizenzschranke einer deutschen Zusatzbesteuerung unterworfen werden. Damit will Schäuble sicherstellen, dass Unternehmen wie Apple, Starbucks und andere Konzerne nicht mehr Gewinne aus Deutschland mit Hilfe von Lizenzgebühren in Niedrigsteuerländer transferieren.