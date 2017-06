Albrecht Ritschl ist seit 2007 Professor für Wirtschaftsgeschichte an der London School of Economics, zuvor lehrte er an der Humboldt-Universität Berlin. Der gebürtige Münchner ist Mitherausgeber eines neuen vierbändigen Werkes zur deutschen Wirtschaftsgeschichte zwischen 1917 und 1990.

„Ludwig Erhards Verdienste werden heute oft falsch eingeschätzt. Seine Leistungen liegen auch an anderen Stellen, als seine Jünger und Adepten glauben. Die große Leistung von Erhard besteht weniger darin, Reformen gestaltet zu haben – sondern darin, falsche Entscheidungen verhindert zu haben. Erhards Wirtschaftsministerium war ein Verhinderungsministerium, darin lag seine Stärke und sein Verdienst. Vor allem hat er dafür gesorgt, dass Deutschland nach dem Krieg nicht in eine staatliche Lenkungswirtschaft im Stil der frühen Dreißigerjahre zurückfiel. Das hätte auch anders ausgehen können, Erhard war in dieser Frage selbst in der CDU in einer Minderheitenposition.