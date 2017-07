Hanns Erich Köhler:

Erhards Kapuzinerpredigt (1953)

„Bei meiner Lehre, so Ihr an solche Bequemlichkeiten denkt, will ich sie Euch aus den Köpfen schlagen, auf dass Ihr Euer Brot im Schweiße Eures Angesichts verdient …“

Kartelle passen nun gar nicht zu Erhards ordnungspolitischem Credo. Kanzler Adenauer ist da anderer Meinung. Er rüffelt Erhard: „Lassen Sie doch dem Berg (Fritz Berg, Präsident des BDI – d. Red.) sein Kartellchen!“