Der Außenminister Sigmar Gabriel verlangt ein selbstbewussteres Auftreten Deutschlands gegenüber den USA. Diese kämen unter Präsident Donald Trump ihrer Rolle als weltpolitische Gestaltungskraft nur noch geschwächt nach, zitierte die "Süddeutsche Zeitung" in einem Vorabbericht aus einem Manuskript für eine Grundsatzrede Gabriels, die er am Dienstag halten sollte.

Deutschland müsse künftig selbstbewusster seine Interessen vertreten. Gabriel verweist in dem Text dem Blatt zufolge auf die neuen US-Sanktionen gegen Russland und den Streit über das Atomabkommen mit dem Iran. "In beiden Fällen kann Deutschland es sich nicht leisten, auf Entscheidungen in Washington zu warten oder bloß darauf zu reagieren."