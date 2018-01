Im Gerichtsstreit mit dem Ex-Focus-Redakteur Michael Klonovsky hat der ehemalige AfD-Politiker Marcus Pretzell einen Etappensieg errungen. Das Arbeitsgericht München wies die Klage von Klonovsky gegen Pretzell am Dienstag in öffentlicher Anhörung ab. Die vollständige Urteilsbegründung steht noch aus, wie eine Sprecherin des Gerichts der WirtschaftsWoche bestätigte.

Im Gespräch mit der WirtschaftsWoche kündigte Klonovsky an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. „Ich hatte einen Arbeitsvertrag mit Herrn Pretzell – es geht also gar nicht darum, wie oft ich tatsächlich für ihn gearbeitet habe. Jeden Auftrag, den er mir erteilt hat, habe ich erfüllt“, sagte Klonovsky. Marcus Pretzell sagte der WirtschaftsWoche: „Wer sich im Recht fühlt, sollte nicht schon vorher tonnenweise Schmutz über andere ausschütten, sondern sich ruhig verhalten und abwarten, was das Gericht sagt.“